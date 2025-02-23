Burcu Biricik anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı
Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024 tarihinde ilk kez anne olmuştu. Şimdilerde kızıyla ilgilenen Biricik, anne olduktan sonra değişen hayatından bahsetti.
2016 yılından bu yana Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz temmuz ayında anne oldu. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, kızlarına Luna adını verdi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde kızıyla ilgilenen Burcu Biricik, önceki gün objektiflere yansıdı.
Habertürk'ün haberine göre; kızı Luna ile ilgili konuşan oyuncu; "Arkadaşlarımızla sabah kahvesi içtik, şimdi de kızımın yanına dönüyorum. Her şey çok güzel ilerliyor. Isırılıyorum, tekmeleniyorum, saçlarım yolunuyor ama harika bir süreç" dedi.
"EMRE İLE ESKİSİ KADAR KAVGA ETMİYORUZ"
Burcu Biricik, anne olduktan sonra değişen hayatını ise şu sözlerle anlattı:
"Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz."
"BU SEZON YOKUM"
Geçtiğimiz aylarda setlere henüz dönmeyeceğini ifade eden Burcu Biricik, "Çocuğum ile biraz vakit geçirmek istediğim için bu sezon yokum. Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu" ifadelerini kullanmıştı.
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