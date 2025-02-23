Burcu Biricik anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

2016 yılından bu yana Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz temmuz ayında anne oldu. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, kızlarına Luna adını verdi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde kızıyla ilgilenen Burcu Biricik, önceki gün objektiflere yansıdı.

Habertürk'ün haberine göre; kızı Luna ile ilgili konuşan oyuncu; "Arkadaşlarımızla sabah kahvesi içtik, şimdi de kızımın yanına dönüyorum. Her şey çok güzel ilerliyor. Isırılıyorum, tekmeleniyorum, saçlarım yolunuyor ama harika bir süreç" dedi.