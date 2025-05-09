Burcu Biricik dolandırıcılara karşı uyardı

2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine giren oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz temmuz ayında anne oldu. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, kızlarına Luna adını verdi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde kızıyla ilgilenen Burcu Biricik sosyal medya hesabında adını ve fotoğraflarını kullanarak yatırım tavsiyesi veren dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı.

36 yaşındaki oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Herkese selamlar. Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar. Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım. Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin."

