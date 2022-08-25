Burcu Biricik ilk kez NTV'de anlattı: Babamla tanışmıyorum

Ahmet Mümtaz Taylan, ünlü konuklarına her hafta haberlere konu olmuş insan hikayelerini görüp onların yaşadıklarıyla “Sen olsan ne yapardın?” diye soruyor. Konuklar yaşanmış hikayelerle empati kurarken, belki de bambaşka hayatları, bambaşka gerçekleri ortaya çıkarıyor.



Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programın dün akşamki konuğu oyuncu Burcu Biricik, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularını yanıtladı.



Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Kardeşin için bütün hayallerinden vazgeçer miydin?” sorusu üzerine Biricik; “Benim abim öyle bir şey yaptı. Ben o zaman okuyordum, o liseyi bitirdi ve ondan sonra dedi ki “Ben çalışmaya başlayayım çünkü Burcu’nun okuması lazım. Evde herkes çalışırdı. Ben de kafede çalışıyordum garson olarak, hatta kuaförlük ve palyaçoluk da yaptım. Abim şimdi Danimarka’da. Evlendi ve iki çocuğu var. Abi dediğimiz de 2 yaş büyük benden” açıklamalarında bulundu.

