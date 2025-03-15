Burcu Biricik'ten kızı Luna ile yeni paylaşım
Oyuncu Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024 tarihinde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde minik kızıyla ilgilenen ünlü isim, yüzünü göstermediği Luna ile yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Biricik ile reklamcı Emre Yetkin, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı.
Burcu Biricik ile Emre Yetkin, kızlarına Luna adını verdi. Henüz bebeğinin yüzünü göstermeyen ünlü oyuncu, minik kızıyla yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
"MİNİĞİM" NOTUYLA PAYLAŞTI
Şimdilerde kızıyla ilgilenen Burcu Biricik, Luna ile fotoğrafını "Miniğim" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.
"EMRE İLE ESKİSİ KADAR KAVGA ETMİYORUZ"
Öte yandan Burcu Biricik, anne olduktan sonra değişen hayatını şu sözlerle anlatmıştı:
"Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz."
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