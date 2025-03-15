Burcu Biricik'ten kızı Luna ile yeni paylaşım

Bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Biricik ile reklamcı Emre Yetkin, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı.

Burcu Biricik ile Emre Yetkin, kızlarına Luna adını verdi. Henüz bebeğinin yüzünü göstermeyen ünlü oyuncu, minik kızıyla yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.