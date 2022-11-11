Burcu Kara bebeğinin adını paylaştı

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, ikinci çocuğuna hamile. Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, baby shower partisinde çocuğuna hangi ismi koyacağını açıkladı.

Kara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma "Eveeeetttt. Teyzeleri, amcaları, abileri, ablaları. Bizim iki numaranın gelişine çok az kalmış. İkinci çocuklar ilkine göre daha hızlı gelir dedi doktorlar. Ben yine de o karar versin bekleyelim diyorum ama ay sonu gelebilir diyorlar. Hayırlısı olsun, sağlıkla gelsin. Adı da Can olsun dedik. Artık bekliyoruz Can beyi" notunu düştü.

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına almıştı.