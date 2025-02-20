Burcu Kara'dan eşi Fırat Parlak'a: Nice yıllara cancağızım
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Burcu Kara, eşi Fırat Parlak ile 9. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Romantik Komedi, Tatar Ramazan, Şuursuz Aşk ve Haziran Gecesi gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Burcu Kara, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyor.
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılından bu yana mutlu evliliği süren Burcu Kara, evliliklerinin 9'uncu yıl dönümü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Belçika'da dünyaevine giren ünlü çiftten Burcu Kara, eşiyle nikah fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, "Bugün, tanışıp, bu hayata el ele devam etmemizin onuncu, evliliğimizin de 9'uncu yıl dönümü. Nicelerine cancağızım" ifadelerini kullandı.
Burcu Kara ile Fırat Parlak'ın Ali Çınar ve Can adında iki oğlu bulunuyor.
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