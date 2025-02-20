Burcu Kara'dan eşi Fırat Parlak'a: Nice yıllara cancağızım

Romantik Komedi, Tatar Ramazan, Şuursuz Aşk ve Haziran Gecesi gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Burcu Kara, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyor.

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılından bu yana mutlu evliliği süren Burcu Kara, evliliklerinin 9'uncu yıl dönümü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.