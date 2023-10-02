Burcu Kara: Haksızlığa uğradığımda hayallerime ulaşamam düşüncesiyle sustum

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında oyuncu Burcu Kara’yı konuk etti.

“Büyük bir disiplinle büyüdüğüm için şımarma lüksüm hiç olmadı. Kendimi özgür hissedemedim. Haksızlığa uğradığımda hayallerime ulaşamam düşüncesiyle sustum" ifadesini kullanan Kara'ya Düvenci'nin sorusu, “Eş olarak susar mısın?” şeklindeydi. Kara'nın yanıtı, “Evet, malesef susuyorum çünkü eşim şeker hastası. Ben çok sabırlı bir insanım" şeklinde oldu.



Kara, sosyal medyada olan sakinliğini, “Sosyal medyada kendime bir alan yaratamadım” sözleriyle açıkladı.



Düvenci'nin, “Kariyerin şahane bir yerde. Sen neler düşünüyorsun?” sorusuna Kara, “Ünlü olmak güzel ama çok büyük bir sınav” şeklinde yanıt verdi.