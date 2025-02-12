Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barıştı mı?
Daha önce iki kere evlenip boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.
1 Ocak 2019 tarihinde Amsterdam'da dünyaevine giren şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın mutluluğu dokuz ay sürmüştü. Ani bir kararla boşanmaya karar veren çiftin ayrılık sebebinin kıskançlık krizleri olduğu iddia edilmişti.
Birbirlerinden 20 gün ayrı kalabilen ünlü çift, aşklarına yeni bir şans vermiş ve Şubat 2021'de ikinci kez evlenmişti. Ancak Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın ikinci evliliği de 15 ay sürdü. İkili, 2022'nin mayıs ayında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, ünlü çiftin yeniden bir ilişkiye başladıklarını öne sürdü.
Üstündağ, konuyla ilgili "İki tarafımı da çok iyi tanıyorum. Üçüncü kez evlenirler mi bilmiyorum. Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı çifti tekrar beraberler. Sevgililer şu an" ifadelerini kullandı.
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'dan barışma iddialarına yönelik bir açıklama gelmedi.
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