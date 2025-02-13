Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl ile barıştığı iddialarına yanıt
Daha önce iki kere evlenip ayrılan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın yeniden barıştığı iddiası gündem olmuştu. Ünlü ikiliden Kıratlı, haklarında çıkan haberlere son noktayı koydu.
2019 yılında Amsterdam'da dünyaevine giren şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın mutluluğu dokuz ay sürmüştü. Ani bir kararla boşanmaya karar veren çiftin ayrılık sebebinin kıskançlık krizleri olduğu iddia edilmişti.
Birbirlerinden 20 gün ayrı kalabilen ünlü çift, aşklarına yeni bir şans vermiş ve Şubat 2021'de ikinci kez evlenmişti. Ancak Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın ikinci evliliği de 15 ay sürdü. İkili, 2022'nin mayıs ayında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
AKÇIL İLE KIRATLI BARIŞTI MI?
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın önceki gün yeniden bir araya geldiği ve aşklarına üçüncü kez şans verdiği iddia edildi.
BURCU KIRATLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Çıkan haberlerin ardından Burcu Kıratlı, bir magazin programına konuştu. Ünlü oyuncu, ''Evet sabah gördüm. Tabii ki böyle bir barışma yok" dedi.
Kıratlı, sözlerine "Her zaman söylediğim gibi biz Sinan ile birbirimize kötü bir şey yaşatarak ayrılmadık. Birbirimizin yüzüne bakamayacağımız şekilde ayrılmadık. Herkesin bir kırmızı çizgisi vardır. Biz hiç o kırmızı çizgileri aşmadık. Saygısızlık, aldatma, yalan, şiddet. Görüşüyoruz ama altında başka anlam olacak bir şekilde değil" diye devam etti.
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