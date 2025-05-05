Buse Arslan ile Çağrı Şensoy kızlarına kavuştu

Kuruluş Osman dizisinde rol alan Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan'ın bebekleri dünyaya geldi. Ünlü çift kızlarına Yaz adını verdi.

Buse Arslan ile Çağrı Şensoy kızlarına kavuştu

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Cerkutay karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Çağrı Şensoy, Buse Arslan ile 2023 yılında dünyaevine girdi.

Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne baba olacaklarını duyuran ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Buse Arslan ile Çağrı Şensoy kızlarına kavuştu - 1

Kuruluş Osman dizi setinde tanışıp hayatlarını birleştirme kararı alan Çağrı Şensoy ile Buse Arslan'ın kızları dünyaya geldi. Ünlü çift, bebeklerine Yaz adını verdi.

Buse Arslan ile Çağrı Şensoy kızlarına kavuştu - 2

Hastane odasındaki pembe balonlarla süsleyen Buse Arslan, o anları da hesabından paylaştı.

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