Buse Arslan ve Çağrı Şensoy'dan kızları Yaz ile ilk kareler
Oyuncu Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan, birkaç gün önce kızlarına kavuştu. Ünlü çift, bebekleriyle ilk pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Cerkutay karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Çağrı Şensoy, Buse Arslan ile 2023 yılında dünyaevine girdi.
Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne baba olacaklarını duyuran ünlü çift, iki gün önce kızlarına kavuştu. Şensoy ile Arslan, bebeklerine Yaz adını verdi.
İLK KEZ ANNE BABA OLDULAR
Kuruluş Osman dizi setinde tanışıp hayatlarını birleştirme kararı alan ve ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, kızlarıyla ilk pozlarını paylaştı.
MUTLU AİLE POZLARI
Eşi ve kızıyla çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Buse Arslan, paylaşımına Edip Cansever'in "Yaz Mutluluğu" şiirinden bir dörtlük ekledi:
"Sen bir karanfilsin, delisin
İçlisin de, bükersin hemen boynunu
Mendilimin içindeki kirazdır
Mendilimin içi kiraz
Bilmem ki, ne desem, yaz mutluluğu."
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