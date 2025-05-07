Buse Arslan ve Çağrı Şensoy'dan kızları Yaz ile ilk kareler

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Cerkutay karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Çağrı Şensoy, Buse Arslan ile 2023 yılında dünyaevine girdi.



Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne baba olacaklarını duyuran ünlü çift, iki gün önce kızlarına kavuştu. Şensoy ile Arslan, bebeklerine Yaz adını verdi.

İLK KEZ ANNE BABA OLDULAR Kuruluş Osman dizi setinde tanışıp hayatlarını birleştirme kararı alan ve ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, kızlarıyla ilk pozlarını paylaştı.