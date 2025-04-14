Buse Terim ameliyat oldu

34 yaşındaki Terim "Herkese merhaba. Uzun süredir devam eden ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan ağrılarım ile ilerleyen boyun fıtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim."

Terim sağlık durumuna dair şu ifadeleri kullandı:



"Artık geçirdiğim bu süreci geride bırakıp, işime, eski gücüme, üretmeye ve yeniden güçlenmeye odaklanmak istiyorum. Hepimiz için barışın, adaletin, sağlığın ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bir gelecek diliyorum."