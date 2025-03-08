Buse Terim'in kızları ile Cristiano Ronaldo bir arada: Büyük buluşma
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Al Shabab-Al Nassr maçını seyretmek için Suudi Arabistan'a gitti. Terim'in kızları, Cristiano Ronaldo ile bir araya geldi. Ünlü isim, bu anı ölümsüzleştirdi.
Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Shabab, Suudi Arabistan'daki derbide deplasmanda Al Nassr ile karşılaştı. Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim de maçı seyretmek için Suudi Arabistan'a gitti.
Karşılaşma 2-2 biterken, Buse Terim'in Volkan Bahçekapılı'dan dünyaya gelen kızları Nil ve Naz, maçtan sonra Cristiano Ronaldo ile buluştu.
"KIZLARIMIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Ünlü isim, kızları ve Ronaldo'nun bir araya geldiği anları ölümsüzleştirdi. Buse Terim, ünlü futbolcu ve kızlarını fotoğrafladı. Bu kareyi takipçileriyle paylaşan Terim, şu ifadeleri kullandı:
"Ve büyük buluşma dün akşam gerçekleşti. Kızlarımın hayallerini gerçekleştirdiğiniz ve nazik davranışlarınız için çok teşekkür ederim."
TEK CELSEDE BOŞANDILAR
Öte yandan Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 2014'te dünyaevine girdi. 2016 kızları Nil'i, 2018'de ise ikinci çocukları Naz'ı kucaklarına alan ünlü çift, 10 yıllık evliliklerini noktalamaya karar verdi. Terim ve Bahçekapılı, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandı.
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