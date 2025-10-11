Büşra Develi ile sevgilisi Ralph Sason'dan yeni poz

Oyuncu Büşra Develi, bir süredir aşk yaşadığı şef sevgilisi Ralph Sason ile yeni bir paylaşım yaptı.

"Fi", "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi projelerle tanınan ve şimdilerde Eşref Rüya adlı dizide rol alan , zaman zaman paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, bir süredir şef Ralph Sason ile aşk yaşıyor.

Birlikteliklerini birkaç ay önce ilan eden çiftten Büşra Develi, sevgilisiyle yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü ismin beyaz kalp emojisi koyarak yayınladığı kare büyük ilgi gördü.

