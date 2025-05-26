Büşra Develi'nin gizli aşkı ortaya çıktı
Şimdilerde Eşref Rüya adlı dizide boy gösteren Büşra Develi, sevgilisiyle yeni bir fotoğraf paylaştı. Ünlü isim, sevgilisinin kim olduğunu ilan etti.
"Fi", "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi projelerle tanınan oyuncu Büşra Develi, 8 Mayıs'ta sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak, yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Ünlü isim, paylaşımında sevgilisinin adını açıklamamıştı.
Uzun bir aradan sonra Eşref Rüya dizisiyle ekranlara dönen Büşra Develi, son paylaşımında sevgilisinin kim olduğunu ilan etti.
SEVGİLİSİYLE YENİ POZ
Sevgilisiyle fotoğrafına kalp emojisi ekleyen Büşra Develi'nin yeni aşkının Ralph Sason olduğu ortaya çıktı. Şef olduğu öğrenilen Ralph Sason, İstanbul'da bir restoranın şef kadrosunda yer alıyor.
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