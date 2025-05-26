Büşra Develi'nin gizli aşkı ortaya çıktı

"Fi", "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi projelerle tanınan oyuncu Büşra Develi, 8 Mayıs'ta sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak, yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Ünlü isim, paylaşımında sevgilisinin adını açıklamamıştı.

Uzun bir aradan sonra Eşref Rüya dizisiyle ekranlara dönen Büşra Develi, son paylaşımında sevgilisinin kim olduğunu ilan etti.