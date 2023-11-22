Büşra Pekin'den Hasan Can Kaya açıklaması

Pekin, Can Kaya ile karesini yayınlayarak "Hala soruluyor. Merakınızı son kez giderelim. Sevgili değiliz. Hiç olmadık. Ama şahane film partneri ve mis gibi dost olduk. Çok Aşk sinemalarda" dedi.

Film, korsan film satıcısı adamın bir yandan sevdiği kızın diğer yandan da sinema tutkusunun peşinden koşmasını anlatıyor.

