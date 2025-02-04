Büyük aşk bitti! Lily Allen ile David Harbour ayrıldı

Çifte yakın kaynaklar "Evlilikleri yıkılmanın eşiğine gelmişti ve ayrıldılar" dedi. Ünlü bir uygulamada tanıştıktan sonra 2020'de Harbour ile evlenen Allen, zor bir dönemden geçtiğine dair yaptğı açıklamalarla gündeme gelmişti. Allen, sorunlarının kaynağı hakkında ayrıntı vermese de, bunun ruh sağlığını etkilediğini ve yeme sorunlarına yol açtığını söyledi.

LAS VEGAS'TA EVLENDİLER



Allen, gelinlik tercihini vintage esintili, Dior imzalı beyaz bir elbiseden yana kullanmıştı.İkili kutlama yemeği olarak da hamburgeri tercih etmiş, çiftin mutlu anlarında çekilen kareler sosyal medyada paylaşılmıştı.



"ÇOCUKLARIM KARİYERİMİ MAHVETTİ"

Öte yandan Allen, katıldığı bir podcast programında çocuklarının kariyerini mahvettiğini söylemişti. Allen, 2011'de Sam Cooper ile nikah masasına oturdu Ünlü ismin, bu evlilikten Ethel ve Marnie adında iki kız çocuğu oldu. Anne olduktan sonra daha sakin bir hayatı tercih eden Allen, 2018'de Cooper'dan boşanmış ve iki yıl sonra oyuncu David Harbour ile dünyaevine girmişti.



Radio Times Podcast'e konuk olan Lily Allen, kadınların çocuklarına mı yoksa kariyerlerine mi öncelik vereceklerine karar vermeleri gerektiğine inandığını ve kendisinin de bir seçim yaptığını açıkladı.



"HEM ÇOCUK HEM KARİYER SAHİBİ OLAMAZSINIZ"



Ünlü şarkıcı, "Çocuklarım kariyerimi mahvetti. Onları seviyorum ve beni tamamlıyorlar ama pop yıldızlığı açısından beni tamamen mahvettiler. İnsanlar hem çocuk, hem kariyer sahip olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası olamazsınız. Bazı insanlar kariyerlerini çocuklarına tercih ederler ve bu onların seçimidir. Ancak ailem ben küçükken pek hayatımda yoklardı ve bunun bende kendi çocuklarımla tekrarlamak istemediğim bazı kötü yaralar bıraktığını hissediyorum" dedi.



Son albümünü 2018'de yayınlayan Allen, çocuklarına odaklanmaktan memnun olduğunu da belirtti.

