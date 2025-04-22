Büyükbaba soyguncuları  Kardashian’ı hedef aldı: 8 yıl sonra mahkemeye çıkacaklar

Fransa'da son 20 yılın en büyük bireysel soygunu olarak kabul edilen "Büyükbaba soyguncuları" 3 Ekim 2016 tarihinde Paris’te gerçekleşti.

Reality yıldızı Kim Kardashian, Paris Moda Haftası’na katılmak üzere şehre geldiği sırada, polis memuru kılığına giren silahlı hırsızlar tarafından rehin alındı.

Hırsızlar, Kardashian'ı yatak odasında bağlayarak 10 milyon euro değerinde mücevherlerini çaldılar.



Soygun anını, daha sonra TV röportajında anlatan Kardashian, tecavüze uğrayıp öldürülmekten korktuğunu belirtti. "Silahı bana doğrulttuklarında, bu kadar dedim ve sadece Kourtney’i düşündüm. Onun geri dönüp beni ölü görüp hayatının geri kalanında travma geçireceğini düşündüm" ifadelerini kullandı.



YARGILAMA BAŞLIYOR

Şu anda Amerika’da ceza adaleti avukatlığı yapan Kardashian, 28 Nisan-23 Mayıs tarihlerinde görülecek davada ifade vermek üzere Paris’e seyahat edecek. Soygunla bağlantılı olarak 10 kişi Paris’te yargılanacak. Suçlamalar arasında silahlı soygun, suç çetesine üyelik ve Kardashian'ın silah zoruyla rehin tutulması yer alıyor.



Soygunla suçlanan yaşlı soyguncuların bir kısmı, soyguna katıldıklarını kabul etti. 71 yaşındaki Yunice Abbas, soygunun bir parçası olduğunu itiraf etti ve "Büyük bir iş için teklif aldık, bu bizim son işimiz olacaktı" dedi. Abbas, soygunun kurbanının kim olduğunu bilmediğini ve sadece "Bir rapçinin karısı" olduğu söylendiğini ifade etti. Diğer bir soyguncu olan 68 yaşındaki Aomar Ait Khedache, soyguna katıldığını kabul etmekle birlikte, lider olduğu suçlamalarını reddetti.



Soygun sonrası çoğu mücevher kayboldu ve bulunamadı. Ancak, hırsızlar kaçarken 30 bin Euro değerinde bir elmas işlemeli haçı düşürdü. Haç, sabah işe giden bir kişi tarafından bulundu ve polise teslim edildi.

