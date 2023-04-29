Çağatay Ulusoy'dan Ece Sükan açıklaması

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un Ece Sükan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ulusoy, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Çağatay Ulusoy'dan Ece Sükan açıklaması

Ünlü model ve oyuncu Ece Sükan ile aşk yaşadığı iddia edilen , konu hakkında açıklama yaptı. Şu sıralar Terzi dizisiyle gündemde olan yıldız, "Aslında daha eski bir tanışıklığımız var. Sıradan bir arkadaş gezmesiydi. Yanlış bir şekilde dile getirdiler" ifadelerini kullandı.

Çağatay Ulusoy'dan Ece Sükan açıklaması - 1

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ulusoy "Altında bir şey aranacak durum yok bence. Bizi birlikte görebilirsiniz, altında bir şey aranmasın lütfen" diyerek birliktelik haberlerini yalandı.

Çağatay Ulusoy'dan Ece Sükan açıklaması - 2

Öte yandan, İçerde adlı dizinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ilişkisi 5 yıldır bir dargın bir barışık devam ediyordu. Geçtiğimiz aylarda Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın yeniden yollarını ayırdığı iddia edildi.

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