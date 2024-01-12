Çağla Kubat'ın baba acısı: Seni şimdiden özledim

Oyuncu Çağla Kubat'ın babası Murat Kubat, yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kubat, babasına duygusal bir mesajla veda etti.

Çağla Kubat'ın baba acısı: Seni şimdiden özledim

Modellik ve oyunculuktan sonra kariyerine sörf okulu yöneticiliğiyle devam eden Çağla Kubat'ın babası Murat Kubat hayatını kaybetti.

"İNSANIN SÜPER KAHRAMANINA VEDASI HİÇBİR ACIYA BENZEMİYORMUŞ"

Acı haberi  hesabından takipçileriyle paylaşan Kubat, babasına şu sözlerle veda etti:

"Yokluğun henüz başlamışken anladım ki insanın süper kahramanına vedası hiçbir acıya benzemiyormuş. Geriye hep güzel anılar kaldı hatırlanacak ve muhteşem bir baba hatırası hayatımın her döneminde bana kattıkları için teşekkür edilecek."

Çağla Kubat'ın baba acısı: Seni şimdiden özledim - 1

"HUZUR İÇİNDE UYU CAIM BABAM"

"Her zaman dürüst, adil yardımsever, etrafına hep huzur veren ve çok sevilen, tüm canlıları seven ve kollayan, ailesine bağlı fedakar" diyen Kubat, sözlerine; "Senin gibi bir babam olduğu için kendimi hep çok şanslı hissettirdin. Seni şimdiden özlerken bir gün buluşacağımızı bilmekten güç alacağım. Huzur içinde uyu benim canım babam…." diye devam etti.

Çağla Kubat'ın baba acısı: Seni şimdiden özledim - 2

Kubat, "Babacığım, 13.01.2024 Cumartesi günü, İstanbul Zincirlikuyu Cami’nde kılınacak ikindi namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

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