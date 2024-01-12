Çağla Kubat'ın baba acısı: Seni şimdiden özledim

Modellik ve oyunculuktan sonra kariyerine sörf okulu yöneticiliğiyle devam eden Çağla Kubat'ın babası Murat Kubat hayatını kaybetti.
"İNSANIN SÜPER KAHRAMANINA VEDASI HİÇBİR ACIYA BENZEMİYORMUŞ"
Acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kubat, babasına şu sözlerle veda etti:
"Yokluğun henüz başlamışken anladım ki insanın süper kahramanına vedası hiçbir acıya benzemiyormuş. Geriye hep güzel anılar kaldı hatırlanacak ve muhteşem bir baba hatırası hayatımın her döneminde bana kattıkları için teşekkür edilecek."
"HUZUR İÇİNDE UYU CAIM BABAM"
"Her zaman dürüst, adil yardımsever, etrafına hep huzur veren ve çok sevilen, tüm canlıları seven ve kollayan, ailesine bağlı fedakar" diyen Kubat, sözlerine; "Senin gibi bir babam olduğu için kendimi hep çok şanslı hissettirdin. Seni şimdiden özlerken bir gün buluşacağımızı bilmekten güç alacağım. Huzur içinde uyu benim canım babam…." diye devam etti.
Kubat, "Babacığım, 13.01.2024 Cumartesi günü, İstanbul Zincirlikuyu Cami’nde kılınacak ikindi namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.
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