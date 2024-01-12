Çağla Kubat'ın baba acısı: Seni şimdiden özledim

"HUZUR İÇİNDE UYU CAIM BABAM"

"Her zaman dürüst, adil yardımsever, etrafına hep huzur veren ve çok sevilen, tüm canlıları seven ve kollayan, ailesine bağlı fedakar" diyen Kubat, sözlerine; "Senin gibi bir babam olduğu için kendimi hep çok şanslı hissettirdin. Seni şimdiden özlerken bir gün buluşacağımızı bilmekten güç alacağım. Huzur içinde uyu benim canım babam…." diye devam etti.