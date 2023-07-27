Çağla Şıkel buz dolu fıçının içine girdi: Zihnimdeki kalıpları yıkmak istedim

Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Kuzey ve Uzay ile Alaçatı’da tatil yapıyor. Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Şıkel, oğlu Kuzey ile soğuk su ve buz dolu fıçıya girdi. Ünlü isim, o anları Instagram hesabından paylaştı.

"İKİMİZ DE SOĞUKTAN NEFRET EDİYORUZ"

Soğuk korkusunu yenebilmek için böyle bir deneyim yaşamak istediğini belirten ünlü manken, paylaşımına şu notu düştü:

"O benden cesaret aldı, ben de ondan… Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı. İyi ki benimleydin oğlum, teşekkür ederim. İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz. İkimiz de üşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi, soğuk duş almayı da öyle…"

