Çağla Şıkel hastanelik oldu: Yarına iyi uyanacağım

"ŞİMDİ HASTANEDEN GELDİM"

44 yaşındaki Şıkel, paylaşımında "Cumartesi günü besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım. CRP henüz tam olarak düşmedi. Şimdi hastaneden geldim. Uyumaktan su içmediğim ve iyi beslenmediğim için takviye yapıldı. Tahliller sonrası bir miktar yine yüksek olan CRP'yi düşürmek için ikili antibiyotik kullanmaya başladık. Çok inanmışlığım var yarına daha iyi uyanacağım. Beni merak edenlere, sevenlere söz" dedi.