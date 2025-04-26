Çağla Şıkel: Oğlum tırmanış eğitiminde

2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in bu birliktelikten ve Uzay adında iki çocuğu bulunuyor. Zaman zaman oğullarıyla ilgili paylaşımlarda bulunnan Şıkel, oğlunun tırmanış eğitiminde olduğunu açıkladı.

Öte yandan Şıkel, katıldığı bir programda büyük oğlu Kuzey’in aşk hayatıyla ilgili konuşmuştu. Şıkel, "Oğlun bir kıza körkütük aşık olsa, kıskanır mısın?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü isim, "Oğlum şu anda çok nazik, güzel bir kıza aşık. İlk başlarda bir anne olarak ‘Ben doğurdum, ben büyüttüm, en çok ben sevdim... O da en çok beni sevecek’ diye düşündüm. Ancak bunun böyle olmadığını anladım" ifadelerini kullandı.

Kıskançlık ile ilgili de konuşan Şıkel, "Kıskanmak yanlış olur. ‘İlginin biraz senden kayması seni nasıl hissettirdi?’ derseniz, tabii ki bir dönem köşeme çekildim" dedi.



"KUZEY BANA AŞIK SANIYORDUM"



Öte yandan geçtiğimiz aylarda NTV'de yayınlanan Empati programına konuk olan Çağla Şıkel, Kuzey ile ilgili itirafıyla şaşırtmıştı.



Şıkel "Kuzey bir kıza aşık oldu. Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm. Çünkü o bana aşık diye düşünüyordum. Ben de ona aşığım. Bir gün Kuzey'e 'Neden benim sevgilim olmuyor biliyor musun?' dedim. 'Kalbimi o kadar çok dolduruyorsun ki yer yok' dedim. Sonra durup kendime 'Ben bu çocuğa ne dedim?' diye düşündüm. O an içimden öyle söylemek geldi. O kadar kalbimi dolup taşıran bir duygu. İyi ki onlar gibi evlatlarım var. İyi ki anne olmuşum. Çok şanslıyım" demişti.