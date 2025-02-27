Çağla Şıkel yeni aşkını anlattı: Kalbim çarpıyor

Uzun süredir gündüz kuşağında sevenlerinin karşısına çıkan, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, Londra Moda Haftası'nda Türk modacı Neslişah Yılmaz'ın defilesinde boy gösterdi. Podyumda iki farklı kıyafetle yürüyen ünlü manken, Türkiye'ye geri döndü. Kısa bir süre önce iş insanı Erinç Ulutürk ile yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel, özel hayatıyla ilgili konuştu. Emre Altuğ ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel, "Kalbim hızlı atmaya başlıyor. Konuşmayı istemiyorum, iki çocuk annesi olarak bunu çok aleni şekilde... Biz birbirimiz tanıma dönemindeyiz" dedi.

"DETAY VERMEYE UTANIYORUM" "Bunu magazine düşecek kadar detay vermeye utanıyorum" diyen 46 yaşındaki ünlü isim "Kalbim çarpıyor ve terlemeye başlıyorum. İnsanlar birbiriyle tanışıyor ve tanımaya çalışıyorlar, bizde öyle bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.