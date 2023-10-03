Çağla Şıkel'den Victoria's Secret açıklaması

Ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın Çağla Şıkel'e modellik teklif ettiği iddia edilmişti.
YouTube'da konuk olduğu programda konuşan ünlü sunucu, "Ya böyle bir şey yapmış olabilir miyim sizce? Ben en azından o dönemde çıkıp kendi ağzımla 'Bana böyle bir teklif geldi' deyip havasını atardım böyle bir teklif gelmiş olsa" dedi.
"BÖYLE BİR ŞEY YOK"
Şıkel, "Oldu da benim mi haberim yok? Israrla 700 yıldır aynı haber yapılıyor, böyle bir şey yok ya... Bana Naomi Campbell'ın ajansından teklif geldi Fransa'dan ama Victoria's Secret'a çıkar mısın? gibi bir şey değil. Ben Victoria Secret için 'Bir gün neden olmasın' diyordum hep. Bunun üzerine yıllar yıllar sonra bu çıktı" dedi.
"EN BÜYÜK ŞANSLARINDAN BİR TANESİ CENNET MAHALLESİ"
Cennet Mahallesi için teklifi reddettiği iddiası da sorulan Şıkel, "Bu dünya saçması bir şey. Hayatımın en büyük şanslarından bir tanesi Cennet Mahallesi... Hem çalıştığım kadro olarak hem geçirdiğim 5 sene hem edindiğim deneyim hem hayatımın en güldüğüm zamanları, yani inanılmaz... 'Burayı bırakmak zorundasın sadece oraya gideceksin bir tane defile yapacaksın' deseler yemin ederim düşünürdüm ya da Türker abiye yalvarırdım 'Ne yapabiliriz ne edebiliriz' diye. Benim orada yaşadığım şeyler herkesin yaşayabileceği şeyler değildi. Evet Victoria Secret'te benim bir hayalimdi ama zaten böyle bir teklif hiç olmadı" şeklinde konuştu.
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