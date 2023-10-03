Çağla Şıkel'den Victoria's Secret açıklaması

"EN BÜYÜK ŞANSLARINDAN BİR TANESİ CENNET MAHALLESİ"

Cennet Mahallesi için teklifi reddettiği iddiası da sorulan Şıkel, "Bu dünya saçması bir şey. Hayatımın en büyük şanslarından bir tanesi Cennet Mahallesi... Hem çalıştığım kadro olarak hem geçirdiğim 5 sene hem edindiğim deneyim hem hayatımın en güldüğüm zamanları, yani inanılmaz... 'Burayı bırakmak zorundasın sadece oraya gideceksin bir tane defile yapacaksın' deseler yemin ederim düşünürdüm ya da Türker abiye yalvarırdım 'Ne yapabiliriz ne edebiliriz' diye. Benim orada yaşadığım şeyler herkesin yaşayabileceği şeyler değildi. Evet Victoria Secret'te benim bir hayalimdi ama zaten böyle bir teklif hiç olmadı" şeklinde konuştu.

