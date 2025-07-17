Çağla Şıkel'den yeni tatil pozları

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Şıkel, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Çağla Şıkel'den yeni tatil pozları

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, şimdilerde tatilde yorgunluk atıyor.

Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü manken, son olarak havuz başında poz verdi.

HAVUZ BAŞINDA OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Fit haliyle dikkat çeken 46 yaşındaki Çağla Şıkel, paylaşımına "Günaydın" notunu düştü.

Çağla Şıkel'den yeni tatil pozları - 1

Ardından bir kare daha paylaşan iki çocuk annesi ünlü isim, "Şimdiki an kuşları gökyüzüne, çiçekleri bahara, karları kışa bizi kendimize geri verir" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel'den yeni tatil pozları - 2
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