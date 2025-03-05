Çağla Şıkel'in kahvaltısı sosyal medyada gündem oldu

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, kahvaltısını sosyal medya hesabından paylaştı. Şıkel'in yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Çağla Şıkel'in kahvaltısı sosyal medyada gündem oldu

2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde oğlu Uzay'ın doğum gününden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 46 yaşındaki ünlü sunucu, şimdi de kahvaltı tabağıyla adından söz ettirdi.

Sosyal medya hesabında zaman zaman yediklerine ve yaptığı egzersizlere yer veren Şıkel, "kahvaltı" notuyla paylaşım yaptı.

Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağı, kuruyemişlerden  ve ilaçlardan oluşuyor. 

Çağla Şıkel'in kahvaltısı sosyal medyada gündem oldu - 1
Çağla Şıkel'den oğlu Uzay'a sürpriz parti: Pastadaki detay dikkatlerden kaçmadı

Çağla Şıkel'den oğlu Uzay'a sürpriz parti: Pastadaki detay dikkatlerden kaçmadı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...