Çağrı Çıtanak kimdir, nereli?

1990 yılında Antakya’da dünyaya gelen Çağrı Çıtanak küçük yaşlarda temel tiyatro eğitimine başladı ve 4 yıl boyunca eğitimini sürdürdü. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a taşındı ve oyunculuk kariyerine burada başladı. İlk olarak ‘Babam Sınıfta Kaldı’ dizisinin başrolleri arasında yer aldı, daha sonra "Tatlı İntikam", "Ateş Böceği" ve "Vatanım Sensin" projelerindeki performansıyla adından çokça bahsettirdi. Çağrı Çıtanak romentik komedi türündeki "Sen Çal Kapımı" dizisinde Ferit karakterine hayat verdi. Uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Başak Gümülcinelioğlu ile 2022 ekim ayında nikah masasına oturdu.

EŞİ BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU HAKKINDA

Oyuncu ve Mimar Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak, 22 Ekim 1991 tarihinde dünyaya geldi. Yükseköğrenimine Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde devam etti. Mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimari tasarım üzerine yüksek lisans eğitimine devam etti ve bir mimarlık bürosunda çalıştı. Yüksek lisans programına devam ederken önce Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk, ardından Londra'daki LAMDA Oyunculuk Okulu'na kabul edilerek drama ve kamera önü oyunculuk eğitimleri aldı.



İstanbul Halk Tiyatrosu'nda ve BKM Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu, çeşitli televizyon dizilerinde dizi oyunculuğu yapmıştır.Sen Çal Kapımı adlı dizide seslendirdiği, sözleri ve bestesi (Kaya Çandar ile birlikte) kendisine ait olan Sen Çal Kapımı adlı şarkı, Number One Video Müzik Ödüllerinde "En İyi Dizi Müziği" ödülüne değer görüldü



