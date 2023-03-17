Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı iddia edilen Defne Samyeli'den açıklama

"ÇAĞRI BENİM ARKADAŞIM"



Telkıvıran ile arkadaş olduklarını ifade eden Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.