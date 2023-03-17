Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı iddia edilen Defne Samyeli'den açıklama

Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Çağrı Telkıvıran ile birlikte görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Samyeli, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı iddia edilen Defne Samyeli'den açıklama

Şarkıcı ve oyuncu 'nin gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdığı ileri sürülmüştü. İkili, geçtiğimiz günlerde Armutlu'daki bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı.

Konuyla ilgili ilgili sessizliğini koruyan Defne Samyeli'den açıklama geldi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Etiler'de görüntülenen Samyeli, Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara da cevap verdi.

Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı iddia edilen Defne Samyeli'den açıklama - 1

"ÇAĞRI BENİM ARKADAŞIM"

Telkıvıran ile arkadaş olduklarını ifade eden Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...