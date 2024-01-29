Cahit Berkay'dan İlkim Karaca'ya: Acaba Cem hala aramızda olur muydu?

"ACABA CEM, HALA ARAMIZDA OLUR MUYDU?"

İlkim Karaca ile filmin yapımcısı Aytaç Medya Film Dizi Müzik Yarışma Yapımları arasında yaşanan bu duruma Cahit Berkay da kayıtsız kalmadı. Cem Karaca ile yıllarca aynı grupta müzik yapan Berkay sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Cem Karaca’nın Gözyaşları"nı sinemalardan geri çekmeye çalışanlara Cem’e ve filme sahip çıkarak cevap verelim. Fırsatını bulduğu anda Cem Karaca’nın aile yadigârlarını, şarkıları üzerindeki dörtte bir haklarını satan kadının ne olduğunu iyi bilenlerden biriyim. Ayrıca; 'O gece Cem fenalaştığında taksi çağırmak yerine karşı dairedeki Emrah’a haber verse ya da ambulans çağırsa acaba Cem, hâlâ aramızda olur muydu?' diye de düşünmeden edemiyorum. 'Şoförün sırtında Cem’i hastaneye götürürken kim bilir ne kadar zaman kaybedildi sorusu hep aklımda…"