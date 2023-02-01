Çalgı Çengi filmindeki müziklerle tanınan Elvan Dalton hayatını kaybetti (Elvan Yılmaz kimdir?)

Sahne ismi "Elvan Dalton" ile tanınan Elvan Yılmaz hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Dalton'un ölüm haberini Mesut Yar verdi.

Yar; "Sevgili izleyen, Elvan Yılmaz ya da bilinen adıyla Koçhisarlı Elvan Dalton... Adını duyanlarda hemen bir gülümseme peydah olur zira özellikle kendine has şarkı sözleriyle keyifli bir mizahı vardı. Evet aynı zamanda sevdiğim bir dostum olan Elvan Dalton dün aramızdan ayrıldı. Pek çok kez “Burada Laf Çok'a” konuk etmiştik, hatta Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yanılmıyorsam "Çalgı Çengi" filminde de şarkıları yer almıştı. Kendisine Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun, varoluyla anacağız hep kendisini." ifadelerini kullandı.

ELVAN DALTON KİMDİR?



1966 doğumlu olan Elvan Dalton Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya geldi.



Müzik ile ilgilenmeye 7-8 yaşlarında başladı, inşaat işinde çalıştığı sıralarda aldığı bongo ile müzik konusunda kendisini geliştirdi. İlk sahne deneyimini düğünlerde yaşayan Dalton, iki çocuk babası.