Cameron Diaz ikinci kez anne oldu

Oyunculuk kariyerine uzun bir ara verdikten sonra yeni bir film projeleriyle adından söz ettiren ABD'li oyuncu Cameron Diaz ikinci bebeğini kucağına aldı. 51 yaşındaki oyuncu, Benji Madden ile 2015 yılında dünyaevine girdi. Çift, 2020'de Raddix adında bir kız çocuğu sahibi oldu.

Çift sosyal medya hesaplarından ikinci bebeklerini kucaklarına aldıklarını duyurdu. Diaz- Madden çiftinin "Cardinal Madden" adında bir erkek çocuğu sahibi oldu.

