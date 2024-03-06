Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinden romantik poz

Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, mutlu beraberliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İkili, 2021'de de oğullları Roman'ı kucaklarına alarak ilk kez anne- baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Mutlu beraberlikleri süren çiftten Can Bonomo, sosyal medya hesabından paylaştığı son kare ile adından söz ettirdi.
"BİR TÜRKÜ TUTTURMUŞUM"
Eşi Öykü Karayel ile siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Bonomo, "Bir türkü tutturmuştum, o da kendi kendime" ifadelerini kullandı. Ünlü çiftin aşk dolu pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.
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