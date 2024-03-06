Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinden romantik poz

"EŞİM BENİM İÇİN EN İYİSİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Öte yandan Can Bonomo, geçtiğimiz aylarda Ali Sunal'ın programına katılmış ve "Ben evlenince bıraktım düşünmeyi. Ne gerek var ki? Eşim benim için en iyisini düşünüyor" sözleriyle gündem olmuştu.