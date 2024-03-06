Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinden romantik poz

Oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve Roman adında bir oğlu olan olan müzisyen Can Bonomo, aşk dolu paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinden romantik poz

Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, mutlu beraberliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İkili, 2021'de de oğullları Roman'ı kucaklarına alarak ilk kez anne- baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Mutlu beraberlikleri süren çiftten Can Bonomo,  hesabından paylaştığı son kare ile adından söz ettirdi.

"BİR TÜRKÜ TUTTURMUŞUM"

Eşi Öykü Karayel ile siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Bonomo, "Bir türkü tutturmuştum, o da kendi kendime" ifadelerini kullandı. Ünlü çiftin aşk dolu pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.

Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinden romantik poz - 1

"EŞİM BENİM İÇİN EN İYİSİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Öte yandan Can Bonomo, geçtiğimiz aylarda Ali Sunal'ın programına katılmış ve "Ben evlenince bıraktım düşünmeyi. Ne gerek var ki? Eşim benim için en iyisini düşünüyor" sözleriyle gündem olmuştu.

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