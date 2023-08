Can Bonomo sahnede Özkan Uğur'u unutmadı

Gençlik Festivali Off Day Music, üçüncü gününde Can Bonomo, Adamlar ve Deniz Tekin’i ağırladı. Tekirdağ Şarköy’de düzenlenen festivalde sahne alan Can Bonomo, yaklaşık 2 saatlik konserinde ‘’Yine Karşılaşırsak’’, ‘’Hikayem Bitmedi’’ ve ‘’Tastamam’’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.



Bonomo, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Özkan Uğur’u da unutmadı. "Maalesef geçen ay babamızı kaybettik" diyen Bonomo; Özkan Uğur’un G.O.R.A için yaptığı, sözleri eşi Aysun Aslan Uğur, bestesi kendisine ait olan "Olduramadım" şarkısını binlerce dinleyiciyle birlikte söyledi.

