Can Bonomo sahnede Özkan Uğur'u unutmadı

Gençlik Festivali Off Day Music'in üçüncü gününde sahne alan Can Bonomo, "Maalesef geçen ay babamızı kaybettik" diyerek Özkan Uğur'un şarkısını seslendirdi.

Can Bonomo sahnede Özkan Uğur'u unutmadı

Gençlik Festivali Off Day Music, üçüncü gününde Can Bonomo, Adamlar ve Deniz Tekin’i ağırladı. Tekirdağ Şarköy’de düzenlenen festivalde sahne alan Can Bonomo, yaklaşık 2 saatlik konserinde ‘’Yine Karşılaşırsak’’, ‘’Hikayem Bitmedi’’ ve ‘’Tastamam’’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. 

Bonomo, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Özkan Uğur’u da unutmadı. "Maalesef geçen ay babamızı kaybettik" diyen Bonomo; Özkan Uğur’un G.O.R.A için yaptığı, sözleri eşi Aysun Aslan Uğur, bestesi kendisine ait olan "Olduramadım" şarkısını binlerce dinleyiciyle birlikte söyledi.

Can Bonomo sahnede Özkan Uğur'u unutmadı - 1

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