Can Yaman’a İspanya’dan Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Uzun süredir İtalya'da yaşayan ve yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Can Yaman'a İspanya'da ödül verilecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yaman İtalya’nın ardından şimdi de İspanya’da fırtına gibi esiyor.

İspanyolca öğrenmek de için sıkı bir kampa girdiği de öğrenilen ünlü aktör, İspanya’nın güneybatısında yer alan Cadiz’de Mediaset İspanya’nın sponsorluğunda düzenlenen 2. South İntertanional Series Festival’de Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

El Turco ve Sandokan dizileri merakla beklenen Can Yaman, İspanya’da büyük sevgi seliyle karşılandı. Düzenlenen söyleşide soruları da yanıtlayan Can Yaman, bu akşam ödül alacak.

