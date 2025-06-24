Can Yaman'ın yeni sevgilisi Sara Bluma kimdir?
Can Yaman, İtalya’nın “Italian Global Series Festival 2025” etkinliğinde yeni sevgilisi DJ Sara Bluma’yla el ele göründü ve bu, magazin basınında geniş yankı uyandırdı. Peki, Can Yaman'ın yeni sevgilisi Sara Bluma kimdir?
Sara Chichani, sahne adıyla Sara Bluma 1996 yılında dünyaya geldi. Cezayir kökenli olan Bluma, çocukluk ve gençlik yıllarını Avrupa’da geçirdi.Ibiza’da dans pistlerinde DJ’lik yaptı; dinamik ve özgün setleriyle dikkat çekti. 2020’de İtalya’daki “The Sanctuary Eco Retreat”’te kadrolu DJ olarak görev aldı.
2022’de çıkardığı ilk albümü Teenage Dream, müzik eleştirmenleri tarafından olumlu karşılandı ve onu global elektronik müzik sahnesine taşıdı.
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