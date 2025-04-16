Caner Erdeniz'den Müge Boz'a: İyi ki doğdun ana kraliçe

Oyuncu Müge Boz 41 yaşına girdi. Basketbolcu Caner Erdeniz ise eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.

Caner Erdeniz'den Müge Boz'a: İyi ki doğdun ana kraliçe

Oyuncu ile basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, 1 Haziran 2024'te ikinci çocuklarına kavuştu.

Eşi ve çocuklarıyla keyifli anlarını sık sık hesabından paylaşan Müge Boz 41 yaşına bastı.

Caner Erdeniz'den Müge Boz'a: İyi ki doğdun ana kraliçe - 1

Basketbolcu Caner Erdeniz de eşi 'un doğum gününü hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

Caner Erdeniz'den Müge Boz'a: İyi ki doğdun ana kraliçe - 2

"SENİ SEVİYORUM"

Bir dizi fotoğraf paylaşan Caner Erdeniz, eşi 'un 41'inci yaşını "İyi ki doğdun ana kraliçe. Seni seviyorum" diye kutladı.

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