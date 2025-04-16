Caner Erdeniz'den Müge Boz'a: İyi ki doğdun ana kraliçe
Oyuncu Müge Boz 41 yaşına girdi. Basketbolcu Caner Erdeniz ise eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.
Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, 1 Haziran 2024'te ikinci çocuklarına kavuştu.
Eşi ve çocuklarıyla keyifli anlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Müge Boz 41 yaşına bastı.
Basketbolcu Caner Erdeniz de eşi Müge Boz'un doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.
"SENİ SEVİYORUM"
Bir dizi fotoğraf paylaşan Caner Erdeniz, eşi Müge Boz'un 41'inci yaşını "İyi ki doğdun ana kraliçe. Seni seviyorum" diye kutladı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Müge Boz
- Sosyal Medya