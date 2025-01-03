Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya: Her geçen gün daha çok aşık oluyorum

"BERABER YAŞLANALIM"

Erkin, eşine "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, kadınım. İyi ki bana 'evet' dedin, dünyanın en güzel kadınısın. Beraber yaşlanalım, yüzümüzdeki gülümseme hiç solmasın. Seni çok ama çok seviyorum. Her şeyimsin, dünyamsın" diye seslendi.

Şükran Ovalı da Caner Erkin'e kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.