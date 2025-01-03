Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya: Her geçen gün daha çok aşık oluyorum

Eyüpspor'da forma giyen futbolcu Caner Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı ile 8'inci evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya: Her geçen gün daha çok aşık oluyorum

2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu , 2018'de kızları Mirhan Ela'yı kucaklarına almıştı.

Şükran Ovalı ile Caner Erkin, evliliklerinin 8'inci yılını kutladı. Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya: Her geçen gün daha çok aşık oluyorum - 1

"BERABER YAŞLANALIM"

Erkin, eşine "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, kadınım. İyi ki bana 'evet' dedin, dünyanın en güzel kadınısın. Beraber yaşlanalım, yüzümüzdeki gülümseme hiç solmasın. Seni çok ama çok seviyorum. Her şeyimsin, dünyamsın" diye seslendi.

Şükran Ovalı da 'e kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...