Cannes Film Festivali'ne katılan Merve Dizdar uçağa alınmadı

Dizdar paylaşımında "Sete yetişmek üzere Cannes Film Festivali’nden ayrılıp 2 saat önce Nice havalimanına geldim. 24 saattir check-in yapmaya çalıştığım uçak overbooked (çifte rezervasyon) olduğu için uçağa alınmadım. Yarın sabah setim var ve uçamadım… Bu durumda olan 4 kişi daha var. Bu nasıl açıklanır?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, "Kuru Otlar Üstüne", bu yıl 76’ncı düzenlenen Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma kategorisinde yarışacak. Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor.

