Cansu Akın'dan Metin Akdülger'e: İyi ki doğdun sevgilim

"İYİ Kİ VARSIN"



Akdülger'in çocukluk pozundan, birlikte çekilen fotoğraflarına birkaç kare yayınlayan Cansu Akın, paylaşımına; "Kalbimi mutlu etmenin inanılmaz bir yolunu buluyorsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgilim" notunu düştü.



Bir süredir ekranlardan uzak olan Metin Akdülger de sevgilisinin paylaştığı pozlara emojilerle karşılık verdi.



Metin Akdülger, Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Medcezir' dizisiyle ünlenmişti. Akdülger, ardından 'Muhteşem Yüzyıl', 'Şahsiyet' ve 'Atiye' adlı yapımlarda da boy göstermişti. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun