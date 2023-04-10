Cansu Akın'dan Metin Akdülger'e: İyi ki doğdun sevgilim

Uzun süredir aşk yaşayan Cansu Akın ve Metin Akdülger, ilişkilerini gözlerden uzak tutuyor. Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan çiftten Akdülger, 35 yaşına bastı.
Cansu Akın, oyuncu sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.
"İYİ Kİ VARSIN"
Akdülger'in çocukluk pozundan, birlikte çekilen fotoğraflarına birkaç kare yayınlayan Cansu Akın, paylaşımına; "Kalbimi mutlu etmenin inanılmaz bir yolunu buluyorsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgilim" notunu düştü.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Metin Akdülger de sevgilisinin paylaştığı pozlara emojilerle karşılık verdi.