Cansu Dere, tatil için soluğu Güney Amerika'da aldı

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Cansu Dere sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. 44 yaşındaki oyuncu tatil için Şili'ye gitti. Dere, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Tatil için Güney Amerika ülkesi Şili’yi tercih eden Dere, tarihi mekanları gezdi.

Oyuncunun "Şili, kalbimi çaldın. Geri geleceğim" notuyla yaptığı paylaşımlar beğeni topladı.

DERE'NİN YENİ ROLÜ



Öte yandan, Cansu Dere, son olarak Sadakatsiz dizisinde başrol oynamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dere yeni bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dere “1001 Gece Masalları" adlı dizide Şehrazat’ı canlandıracak.

Dijital platformda yayınlanacak olan dizi, hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın destansı hikayesini konu alıyor.