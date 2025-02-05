Cansu Dere, tatil için soluğu Güney Amerika'da aldı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Cansu Dere, Şili'de tatil yaptı. Ünlü oyuncu, tatil karelerini takipçileriyle paylaştı.

Cansu Dere, tatil için soluğu Güney Amerika'da aldı

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren ve uzun süredir ekranlardan uzak olan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. 44 yaşındaki oyuncu tatil için Şili'ye gitti. Dere, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Cansu Dere, tatil için soluğu Güney Amerika'da aldı - 1

Tatil için Güney Amerika ülkesi Şili’yi tercih eden Dere, tarihi mekanları gezdi.

Cansu Dere, tatil için soluğu Güney Amerika'da aldı - 2

Oyuncunun "Şili, kalbimi çaldın. Geri geleceğim" notuyla yaptığı paylaşımlar beğeni topladı.

Cansu Dere, tatil için soluğu Güney Amerika'da aldı - 3

DERE'NİN YENİ ROLÜ

Öte yandan, , son olarak Sadakatsiz dizisinde başrol oynamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dere yeni bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dere “1001 Gece Masalları" adlı dizide Şehrazat’ı canlandıracak.

Dijital platformda yayınlanacak olan dizi, hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın destansı hikayesini konu alıyor.

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