Cardi B güzellik ürünleri satacak

Güzellik sektörüne giren ünlüler kervanına ünlü rap şarkıcısı Cardi B de katıldı. 30 yaşındaki şarkıcı, Kulture Wave Beauty adıyla kendi güzellik markasını kurdu. Marka, adını ünlü yıldızın dört yaşındaki kızının ve bir yaşındaki oğlunun adından alıyor. Kulture Wave Beauty'nin marka yolculuğunun nasıl olacağı ise büyük bir merak konusu.

Ünlü rapçi, Kulture Wave Beauty'yi piyasaya sürmek için Delight Cosmeseutical Labs ile ortaklık kuruyor.

Markanın başlangıçta sunacağı ürünler cilt bakımından kadın hijyenik ürünlerine kadar uzanan altı aşamalı bir seriden ulaşacak.

Kulture Wave Beauty ürünlerinin resmi olarak ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

Cardi B gibi güzellik markası olan ünlüler arasında Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Miranda Kerr, Ariana Grande yer alıyor.