Carla Bruni meme kanseriyle mücadelesinden bahsetti

İtalyan asıllı Fransız model ve şarkıcı Carla Bruni 4 yıl önce kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Carla Bruni meme kanseriyle mücadelesinden bahsetti

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni, kanserle mücadelesi hakkında konuştu. 55 yaşındaki şarkıcı ve model, 4 yıl önce kendisine meme kanseri tanısı konulduğunu söyledi.

Carla Bruni meme kanseriyle mücadelesinden bahsetti - 1

"ŞANSLIYDIM"

Sosyal medya hesabında kanserle mücadele edenlere destek verdiğini ve bu konuda farkındalık yaratmak istediğini belirten model, "4 yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat, radyoterapi, hormon terapisi. Tüm tedavi süreçlerini yaşadım" dedi.

"Şanslıydım. Kanser çok agresif değildi" diyen Bruni, her yıl mamografi çektirdiğini ve kontrollerini aksatmadığını ifade etti.

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