Carla Bruni meme kanseriyle mücadelesinden bahsetti

"ŞANSLIYDIM"

Sosyal medya hesabında kanserle mücadele edenlere destek verdiğini ve bu konuda farkındalık yaratmak istediğini belirten model, "4 yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat, radyoterapi, hormon terapisi. Tüm tedavi süreçlerini yaşadım" dedi.

"Şanslıydım. Kanser çok agresif değildi" diyen Bruni, her yıl mamografi çektirdiğini ve kontrollerini aksatmadığını ifade etti.