Çarpıntı dizisinin Hülya'sı Deniz Çakır setten paylaştı: Benimkiler
Star TV'nin sevilen dizisi Çarpıntı'da Hülya karakterine hayat veren Deniz Çakır, sette rol arkadaşlarıyla verdiği pozu yayınladı.
Pazar akşamlarının sevilen dizisi Çarpıntı'da Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin ile başrolleri paylaşan Deniz Çakır, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Hülya Güneş karakterine hayat verdiği dizi setinden sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu, bu karelere bir yenisini daha ekledi.
GÜNEŞ AİLESİ POZ VERDİ
Dizide çocukları Aslı (Lizge Cömert), Murat (Mehmet Fatih Obuz) ve Sezin (Helin Elveren) ile objektif karşısına geçen Deniz Çakır, paylaşımına "Benimkiler" notunu düştü.
Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaran Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu Çarpıntı dizisinin senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice kaleme alıyor.
