Çarpıntı'nın Aras'ı Kerem Bürsin'den Burcu Alptekin'e: İyi ki varsın
Star TV'nin sevilen dizisi Çarpıntı'nın yönetmeni Burcu Alptekin, 43 yaşına bastı. Dizinin başrolü Kerem Bürsin de Alptekin'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Çarpıntı dizisi, pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Dizinin yönetmeni Burcu Alptekin, bugün 43 yaşına bastı. Çarpıntı'da Aras karakterine hayat veren Kerem Bürsin de Alptekin'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
"İYİ Kİ DOĞDUN"
Ünlü yönetmen ile birlikte verdiği pouz paylaşan Bürsin, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın" notunu düştü.
Uzun bir aradan sonra Çarpıntı ile ekranlara dönen Kerem Bürsin'in paylaşımı büyük ilgi gördü.
Öte yandan Burcu Alptekin'e Çarpıntı dizisinin setinde de sürpriz bir kutlama yapıldı.
Alptekin, doğum günü için hazırlanan "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" temalı pastası ve çalışma arkadaşlarıyla poz verdi.
- Etiketler :
- Çarpıntı
- Kerem Bürsin
- Sosyal Medya