Çarpıntı'nın Aras'ı Kerem Bürsin'den Burcu Alptekin'e: İyi ki varsın

Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin 'in paylaştığı Çarpıntı dizisi, pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Uzun bir aradan sonra Çarpıntı ile ekranlara dönen Kerem Bürsin 'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Ünlü yönetmen ile birlikte verdiği pouz paylaşan Bürsin, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın" notunu düştü.

Öte yandan Burcu Alptekin'e Çarpıntı dizisinin setinde de sürpriz bir kutlama yapıldı.

Alptekin, doğum günü için hazırlanan "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" temalı pastası ve çalışma arkadaşlarıyla poz verdi.