Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, 25 yıl arayla aynı gün doğmuş

Usta oyuncu Michael Douglas, 25 Eylül'de 80'inci yaş gününü kutladı. Aynı gün, eşi Catherine Zeta Jones da 55 yaşına bastı.



Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birbirlerinin doğum gününü kutladı. Douglas "Seni tüm kalbimle seviyorum! Yeni yaşın, en güzel yaşın olsun" notuyla paylaşım yaptı.



Catherine Zeta Jones ise "Canım kocamın doğum günü kutlu olsun" notuyla Douglas'ın bir karesini paylaştı.

