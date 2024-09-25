Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, 25 yıl arayla aynı gün doğmuş

Usta oyuncu Michael Douglas, 25 Eylül'de 80'inci yaş gününü kutladı. Aynı gün, eşi Catherine Zeta Jones da 55 yaşına bastı.
Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birbirlerinin doğum gününü kutladı. Douglas "Seni tüm kalbimle seviyorum! Yeni yaşın, en güzel yaşın olsun" notuyla paylaşım yaptı.
Catherine Zeta Jones ise "Canım kocamın doğum günü kutlu olsun" notuyla Douglas'ın bir karesini paylaştı.
Douglas, 25 Eylül 1944 tarihinde dünyaya geldi. Catherine Zeta Jones ise 25 Eylül 1969 tarihinde doğdu.
İkili, 1998 yılında aktörün Gwyneth Paltrow'la birlikte "A Perfect Murder" filminin tanıtımını yaptığı Deauville Film Festivali'nde tanıştı. Çift, 2000 yılında New York City'deki The Plaza'da evlendi ve Dylan ve Carys adında iki çocuk sahibi oldu.
Aktörün önceki evliliğinden de 44 yaşında Cameron adında bir oğlu var.
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