Celil Nalçakan: 1 ay boyunca bebek maması yedim
Oyuncu Celil Nalçakan geçtiğimiz ay sosyal medya hesabında 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Kilo verdiğini açıklayan oyuncu "Bir ay boyunca bebek maması yedim." dedi.
Poyraz Karayel, Leydi Di ve Kardeşlerim gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Celil Nalçakan geçtiğimiz haftalarda bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu
46 yaşındaki oyuncu, "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı." ifadelerini kullanmıştı.
Operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden oyuncu, Muhabir Online'a açıklamalarda bulundu.
Kilo verdiği gözlerden kaçmayan oyuncu "Şükür iyiyim. Ağzımda bir sıkıntı vardı, halettik. O yüzden de zayıfladım. Bir ay boyunca bebek maması yiyince böyle oluyor." ifadelerini kullandı.
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