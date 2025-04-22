Celil Nalçakan: 1 ay boyunca bebek maması yedim

Oyuncu Celil Nalçakan geçtiğimiz ay sosyal medya hesabında 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Kilo verdiğini açıklayan oyuncu "Bir ay boyunca bebek maması yedim." dedi.

Celil Nalçakan: 1 ay boyunca bebek maması yedim

Poyraz Karayel, Leydi Di ve Kardeşlerim gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Celil Nalçakan geçtiğimiz haftalarda bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu

46 yaşındaki oyuncu, "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı." ifadelerini kullanmıştı.

Celil Nalçakan: 1 ay boyunca bebek maması yedim - 1

Operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden oyuncu, Muhabir Online'a açıklamalarda bulundu.

Kilo verdiği gözlerden kaçmayan oyuncu "Şükür iyiyim. Ağzımda bir sıkıntı vardı, halettik. O yüzden de zayıfladım. Bir ay boyunca bebek maması yiyince böyle oluyor." ifadelerini kullandı.

Celil Nalçakan korkuttu: "6 saat süren bir operasyona girdim"

Celil Nalçakan korkuttu: "6 saat süren bir operasyona girdim"

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