Celil Nalçakan korkuttu: "6 saat süren bir operasyona girdim"

Oyuncu Celil Nalçakan sosyal medya hesabında 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Celil Nalçakan korkuttu: "6 saat süren bir operasyona girdim"

Poyraz Karayel, Leydi Di, Prestij Meselesi ve Kardeşlerim gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Celil Nalçakan sosyal meydada yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.

46 yaşındaki oyuncu, bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Celil Nalçakan korkuttu: "6 saat süren bir operasyona girdim" - 1

Operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden oyuncu "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı" dedi.

Celil Nalçakan korkuttu: "6 saat süren bir operasyona girdim" - 2

Birçok ünlü isim Nalçakan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu'ya: Seni şuursuzca seviyorum

Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu'ya: Seni şuursuzca seviyorum

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...