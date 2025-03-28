Celil Nalçakan korkuttu: "6 saat süren bir operasyona girdim"

Poyraz Karayel, Leydi Di, Prestij Meselesi ve Kardeşlerim gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Celil Nalçakan sosyal meydada yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. 46 yaşındaki oyuncu, bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden oyuncu "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı" dedi.

