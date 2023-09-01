Celine Dion katı kişi sendromundan kurtulmaya çalışıyor

Celine Dion, Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti. Hastalığı nedeniyle mayıs ayında konserlerini iptal etmiş, tedavisine odaklanmıştı. 55 yaşındaki Kanadalı şarkıcının kız kardeşi Claudette, sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Hello dergisine konuşan Claudette, "İyileşmek için her şeyi yapıyor. O güçlü bir kadın" ifadesini kullandı.

Dion'un, hastalığın zorluklarıyla baş etmeye çalıştığını söyleyen kız kardeşi, "Hakkında çok az şey bilinen bir hastalık. Spazmları oluyor ve onları kontrol etmek imkansız. Bacapına kramp girdiği için geceleri ayağa kalkan insanları bilirsiniz. Bu da biraz onun gibi ama tüm kaslarına krap giriyor. Ona destek olmak, acısını hafifletmek için yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok" diye konuştu.

Sanatçının kız kardeşi ayrıca, "araştırmacıların bu korkunç hastalığa çare bulmasını dilediklerini" de belirtti.

