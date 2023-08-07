Cem Karaca'yı canlandırmaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu imaj tazeledi

Anadolu rock müziğinin unutulmaz ozanı Cem Karaca’nın hayatını anlatacak olan filmde başrol oynamaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu, imaj tazeledi.
Film için uzun süredir şans dersi alan ve bıyıklarını uzatan Hacıoğlu, son halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından da beğeni topladı.
"CEM KARACA BENİM KAHRAMANIM"
Rolüyle ilgili konuşan İsmail Hacıoğlu “Cem Karaca benim için çok şey ifade ediyor. Yıllardır hayatımın her alanında yanımda gibi… Çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım… Şarkılarıyla tüm duygularıma eşlik eden muazzam bir ses” diyen İsmail Hacıoğlu; “Aynı mahallede doğdum Cem Baba’yla… Her an kendisi veya sesi karşıma çıkacaktı sanki büyüdüğüm sokaklarda… Çok erken yaşta dinlemeye başladım Cem Baba’yı… O yüzden çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım, bütün hayatım… Benim için çok şey ifade ediyor. Cem Karaca benim kahramanım” dedi.
"PROJE GELDİĞİNDE ÇOK HEYECANLANDIM"
Karaca’yı beyazperdede canlandırmak için teklif geldiğinde heyecanlandığını belirten ünlü isim, “Proje geldiğinde çok heyecanlandım, hala da heyecanlıyım. Vizyona girinceye kadar da heyecanım bitmeyecek galiba. Çok güzel ve zor bir süreç beni bekliyor” dedi.
ÇEKİMLER ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞLAYACAK
Yüksel Aksu'un yönetmen koltuğunda oturacağı, Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık senaryoyu kaleme aldığı projenin danışmanlığını da Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ve yakın çevresi üstlenecek.
Yapımcılığını Fikri Harika Podüksiyon ve Aytaç Medya'nın üstleneceği filmin çekimleri önümüzdeki ay başlayacak.
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