Cem Karaca'yı canlandırmaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu imaj tazeledi

"PROJE GELDİĞİNDE ÇOK HEYECANLANDIM"

Karaca’yı beyazperdede canlandırmak için teklif geldiğinde heyecanlandığını belirten ünlü isim, “Proje geldiğinde çok heyecanlandım, hala da heyecanlıyım. Vizyona girinceye kadar da heyecanım bitmeyecek galiba. Çok güzel ve zor bir süreç beni bekliyor” dedi.

ÇEKİMLER ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞLAYACAK

Yüksel Aksu'un yönetmen koltuğunda oturacağı, Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık senaryoyu kaleme aldığı projenin danışmanlığını da Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ve yakın çevresi üstlenecek.

Yapımcılığını Fikri Harika Podüksiyon ve Aytaç Medya'nın üstleneceği filmin çekimleri önümüzdeki ay başlayacak.